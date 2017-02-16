仲量聯行預期2017年酒店投資前景將呈現四大趨勢
證券時報16日報導，2月16日，仲量聯行酒店及服務業集團公佈的最新報告指出，2016年的酒店合併及收購個案，例如Marriott International收購Starwood Hotels&Resots及大陸海航旅業集團購併Carlson Hotels等案件成交，收購案預計將於2017年持續進行。
仲量聯行酒店及服務業集團高級副總裁Lauro Ferroni表示，酒店品牌將經常尋求支撐其供應的管道，最確切的方法，是收購附設管理及特許經營合約的酒店業者。對投資者而言，能提供廣泛服務級數，及地點的酒店組合，最受歡迎。由於主要酒店集團，需要透過調整成長策略，以保持競爭力，預期酒店營運者及大業主之間的整合，將會增加。
仲量聯行酒店及服務業集團亞太區研究部主管Frank Sorgiovanni預期，亞洲投資者在2017年將持續成為焦點，新加坡投資者最活躍，總部設於香港而涉及中國大陸資金的買家，也將會活躍。
該行預期，2017年亞太區酒店投資總額，將保持在80至90億美元之間，與2016年的85億美元成交金額相當。儘管中國政府在去年12月中，宣佈對非核心業務，實施更嚴謹的外匯管制措施，中國投資者將仍然活躍。
仲量聯行預期，2017年酒店投資前景將呈現四大趨勢：
1、中國投資者將繼續收購。中國投資者對酒店資產的投資意願持續。人民幣疲軟代表投資者將會在美國及歐洲尋求投資機會，以擴大回報。中國投資者將繼續在環球市場，例如紐約、倫敦、巴黎、香港、東京及雪梨，物色標誌性酒店。Frank Sorgiovanni認為，中國資金將活躍於全球酒店市場，但礙於外匯管制，成交額超過10億美元的成交將會減少。中國正在採取多種措施以限制境外投資。
2、日本及澳洲備受投資者關注。投資者在2017年會密切留意日本及澳洲的收購機會，預期日本將會取得一或兩項標誌性資產交易。澳洲尤其是雪梨及墨爾本旅客數字提高，酒店的供應將會增加，以舒緩供應緊張的問題。
3、東南亞市場吸引買家興趣。買家正在注視香港、越南、泰國及新加坡的市場。Frank Sorgiovanni指出，香港、越南、泰國及新加坡交易表現將保持穩定，旅客成長理想。事實上，新加坡去年旅客數字創新高。而即使吉隆玻的商務旅客，因為油價及燃料價格下跌而受到影響，馬來西亞、柬埔寨及緬甸去年仍然有數件引人注目的成交，並受惠於境內旅客的成長，吸引更多投資興趣。
4、亞太區另類住宿選擇將持續增加。仲量聯行研究顯示，Airbnb及Homeaway等另類住宿平台，在全球訂房數目約10％。酒店業將構思結合這些另類住宿平台的計畫，例如2016年AccorHotels收購Onefinestay.
(工商)
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