《時來運轉》運彩報報 塞爾提克背靠背 小分獲勝機會高

塞爾提克與公牛同屬聯盟歷史強隊，塞爾提克歷年來共得過17次NBA總冠軍傲視群雄，公牛則是6次排名第三(僅次於塞爾提克以及湖人的16次)。周五(2/17)上午9時，兩隊將來到芝加哥主場聯合中心進行對戰，精彩對決球迷絕對不能錯過！

塞爾提克本季戰績36勝19敗，接近七成的勝率目前排名東區第二，與龍頭騎士隊還不到三場的勝差，若是持續近期火熱的表現，明星賽過後隨時有可能取代騎士成為聯盟東區的霸主。陣中招牌球星Isaiah Thomas身高僅175公分，切入犀利、球風刁鑽，本季場均可拿29.8分、傳出6.4助攻正處生涯巔峰、勢不可擋！

公牛27勝29敗勝率不到五成，目前排名東區第七，一個不注意很有可能會掉出季後賽的行列。近期公牛球員傷耗不斷，二月中連續以大比分輸給勇士、太陽以及灰狼，直到昨日一哥Jimmy Butler歸隊帶領球隊擊敗暴龍才中止客場三連敗。周五碰上強隊塞爾提克，老將Dwyane Wade沒有意外將持續缺陣，公牛將陷入苦戰。

塞爾提克與公牛本季交手兩次各勝一場，由於兩場賽事時間點都在季初，勝負方面參考價值不大，但可以看出兩隊交手時進攻節奏較慢、注重防守，推估周五對戰出現小分機會較大。塞爾提克背靠背來到公牛主場卻毫無畏懼，根據統計，本季塞爾提克背靠背的第二場賽事勝率竟高達八成！

論實力塞爾提克技高一籌，但內線身材較不具優勢籃板能力僅聯盟倒數四，公牛強攻禁區的情況之下，估計塞爾提克很難將比數拉開，勝分差客勝6-10分是個不錯的投注選項。

(中時電子報)