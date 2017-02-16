靜宜大學獲教育部補助學生出國研修金額全國第一

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靜宜大學透過「411遊留學計畫」，鼓勵學生出國交換學習；並歡迎國際生到靜宜學習，讓教學、就業與世界無縫接軌。（陳世宗攝）

靜宜大學面對全球化趨勢，積極推動國際教育連結，105年榮獲教育部「學海飛颺」及「學海惜珠」計畫補助出國研修金額全國第一。校長唐傳義說，靜宜透過「411遊留學計畫」，鼓勵學生出國交換學習，並歡迎國際生到靜宜學習，讓教學、就業與世界無縫接軌。

今年2月出刊的Cheers快樂工作人雜誌「最佳大學指南」，針對全國大學校院進行104學年度國際與兩岸交換學生能量調查；靜宜在「外國交換學生能量」及「赴海外交換之台灣學生能量」皆勇奪全國第五名，表現十分亮眼，其他項目亦名列前茅。

靜宜透過多元管道推動教育國際化，包括「411出國遊留學計畫」，讓學生在大學四年，至少寒暑假出國遊學1次、留學當交換生1次，成為深具國際觀全方位大學生；靜宜是全台唯一加入ISEP國際學生交換計畫學校，只需繳交靜宜學費和膳宿費就可到全世界700多所國際姊妹學校遊留學，大幅降低出國遊留學經濟負擔。

唐傳義指出，校方積極吸引各國交換學生進入靜宜，105年境外學生達2100多人，透過交流互動，建立多元文化及國際學習環境，也可達到國際化教育效果；104學年度也提供超過6400萬元各類獎助學金，與大量校內工讀機會，協助經濟弱勢學生順利就學。

「國際靜宜、世界學習！」靜宜大學國際暨兩岸事務處國際事務長楊聲勇表示，靜宜是天主教學校，長期重視國際化教育，擁有更多海外學習資源與優勢，校方積極整合多元資源打造國際交流平台；培養學生具有勇氣、能力與國際觀，順利到國外學習、實習及擴展視野，並開創未來人生新事業。

靜宜大學全國首創「類繁星」入學方案扶助弱勢學生，106學年度各系提供2至26位，全校共346個錄取名額。考生只需在校成績達前50％，憑學測成績就可提出申請，不需南北奔波面試及花錢製作備審資料；各系針對特定學科還有加重百分比計分，協助擅長特定科目學生具申請優勢。

(中時)