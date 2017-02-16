體操》無懼悲慘童年 拜爾斯成美國黑珍珠

美國體操天后拜爾斯，雖然有著悲慘童年，但她憑藉著努力與毅力，最終在里約奧運拿到4金、1銀，並且獲頒2017勞倫斯世界體育最佳女運動員殊榮。(圖/本報系資料照片)

去年在里約奧運幫助美國隊拿到4金、1銀的體操女將拜爾斯，其實她有著一個悲慘的童年，但拜爾斯不但以無懼的心在體操找到屬於她的天地，更被譽為體操界有史以來最有天賦的女子選手。

1997年出生的拜爾斯，父母親都有酗酒和吸毒的習慣，父親早就拋家棄子，母親無力撫養4個子女，拜爾斯在6歲的時候有爺爺領養，有了穩定的生活後才開始接觸體操，8歲進入俱樂部接受正規訓練，14歲嶄露頭角，2013年起連續3年獲得世錦賽個人全能金牌，同時也是史上第一位能在3年內拿到10面世錦賽金牌。

1988年洛杉磯奧運女子全能冠軍瑪莉認為拜爾斯是有史以來最強的體操選手，美國體操隊領隊卡洛伊則是將拜爾斯與拿到9面奧運獎牌的已退役名將柯曼妮奇相提並論。

拜爾斯是第一位以體操選手身分拿到勞倫斯世界體育獎最佳女運動員殊榮，她在個人網站上寫著，「無論你遇到多大的困難，永遠不要放棄你的夢想。」

(中時電子報)