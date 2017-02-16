學測滿級分 花中盧謙立志學醫返鄉奉獻

106年大學學測成績今天公布，花蓮高中學生盧謙拿到花東唯一75級分的滿級分，第一志願是台大醫學系，希望學成後回到故鄉花蓮奉獻心力。

花蓮高中校長詹滿福表示，高三學生今天參加學校在兆豐農場舉辦的成年禮活動，幾位成績優異學生下午先返校和老師研究最佳入學規劃。

剛獲國際奧林匹亞競賽生物科全國選訓營資格的盧謙說，自己非天才型學生，完全靠認真努力獲得好成績；在學校老師教的東西先求理解，遇到問題立刻找同學、找老師解答，非得把問題搞清楚。規律苦讀，累了會打球調劑，羽球、桌球、籃球都有接觸。

另一個花中學生巫紹圻拿到72級分，他已在年前就經台大特殊選才管道錄取台大物理系，擊敗建中、彰中等校學生；但他仍參加學測，證明自己的實力。

花蓮女中今年學測成績70級分以上者有5人。

花女校長程膺表示，學測成績公布不代表大學的入學許可，應更認真的準備資料審查及第二階段甄試，除了小心應付，也可大膽嘗試。學測成績不盡理想的學生也不該氣餒，只要有堅持的意念，仍然可以拓展出自己的一片天。1060216

(中央社)