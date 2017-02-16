立榮航台北-花蓮 最低818元
復興航空無預警宣布解散後，台北、花蓮航班一度斷航，立榮航空今（16）日也接手啟航每日2航班往返台北、花蓮，逢周日再加開1班，每日可載運旅客280人。
為慶賀台北－花蓮航線開航，立榮航空自即日起至6月30日止，推出網路限量優惠票價，台北－花蓮航線單程只需818元起，旅客可利用立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort等通路一次完成訂位購票。
立榮航空也與旅遊業合推團體及自由行超值方案，團體旅遊推出一日小旅行方案，每人僅需1,399元起，立榮假期推出2天1夜機加酒自由行，每人只需1,999元起，讓國人輕鬆享受悠閒自在的慢活假期。
(工商)
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