遠東航空租兩架ATR72-600 預計4月中加入營運
遠東航空正式宣布引進新機隊，公司已於2月10日正式與Nordic Aviation Capital簽訂4架ATR72-600租賃合同意向書（LOI），第一階段將引進兩架法國ATR72-600，希望能趕在4月中旬完成民航局審核程序，加入國內線營運，提升離島整體運能。
公司預計加上遠航現有MD機隊提升航班密度，遠航整體機隊機齡將更年輕化，相信未來在各航線調度上將更有彈性。
為配合公司引進新機隊政策執行，遠東航空已進行航務、機務、空服三大體系相關訓練，可投入執行新機飛航任務。遠東航空全力配合民航局新機五階段審核程序，新機隊引進是遠東航空復飛以來營運規模的重大進展。
關於Nordic Aviation Capital在航空事業界領先各區域飛機出租商，為35個國家的50多家航空公司客戶提供服務。對於此次與遠航簽署合約同時表示，在亞洲地區，遠東航空正式成為Nordic Aviation Capital客戶的新成員，期盼遠東航空未來積極拓展新機隊的同時，能與遠東航空有著長久的伙伴關係。
遠航為因應新機隊的加入，遠東航空持續進行人力的擴編，從機務維修人力、飛航機師、空服生力軍招募，加速提升遠航整體飛航競爭力。
(工商)
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