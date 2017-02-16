檢方對周比蒼、黃河清2人啟動防脫逃機制

我要評比

士林地檢署偵辦國道5遊覽車車禍，今天上午傳訊蝶戀花旅行社實際負責人周比蒼、以及王姓帳務人員，釐清旅行社資金往來，車輛維修等疑點，並對周比蒼、友力通運負責人黃河清2人啟動「防脫逃機制」。

檢方表示，周、黃兩人目前列為證人，為了保障被害人家屬權益，檢方發函給內政部移民署，若2人出境，將即時告知檢察官，並作出適當的因應措施。

為避免蝶戀花旅行社、友力運通2公司脫產，檢方清查2人基本資料，調取財產所得資料，若有財產移轉、設定負擔等處分亦將通知檢察官。

(中時)