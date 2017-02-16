切割不清！ 川普30年來都很親俄

川普在上任以來一直被外界質疑對俄政策軟弱。圖為立陶宛一間餐廳外牆外畫上諷刺川普和普丁狼狽為奸的圖像。(圖/美聯社)

川普自上任以來，較為軟弱的對俄政策理念引來不少爭議，選後也一直有俄國駭客介入選舉的質疑聲浪，甚至他的國安顧問佛林( Michael Flynn)這星期也因為在選前與俄大使討論撤銷制裁一事而下台，都讓不少民眾質疑川普個人與俄國的關係緊密，最終在都會反映在未來的美國的外交政策上。事實上川普也的確在30年前就開始在俄國尋找投資機會，而之後和俄國的關係也不曾間斷過。

據《USA TODAY》報導，川普在今天一月時曾表示，自己正在考慮撤銷美國當初因為俄國軍事介入東烏克蘭而對俄進行的制裁，並期待以此為交換條件和俄國總統總統（Vladimir Putin）達成裁減核武的協議。另外，川普也在選後和普丁通話，討論兩國未來將致力恢復經濟聯繫以及共同打擊伊斯蘭國，都可見川普打算實行的對俄政策都是比較軟弱的。

川普的前國家安全顧問佛林因和俄國大使討討撤銷制裁一事而下台。(圖/美聯社)

俄國總統普丁。(圖/美聯社)

對於近來和俄國關係的種種質疑，川普今天也在推特上反擊各種陰謀論，表示：「在歐巴馬任內克里米亞被俄國拿走了，所以歐巴馬對俄國也是軟弱的嗎?」，似乎想要表態自己對俄國的政策不是刻意「放水」的軟弱。

其實川普早在1987年時，就開始和俄國緊密的往來，他當時受到當時蘇聯駐美大使邀請前往莫斯科討論高檔飯店的投資，不過回美國後接受《花花公子》的表示，飯店的生意沒談成是因為蘇聯是個失控的國家而且領導的官員也深知這個事實。不過這些並未打消他到俄國投資的計畫。

美國總統川普。(圖/美聯社)

之後川普剛清理完旗下一系列破產的爛攤子後，又展開了對俄國的計畫，在1996年時就重新考慮在莫斯科蓋一棟川普大樓，以及翻新莫斯科的飯店計畫，之後也飛往俄國和當地官員討論此事，同時該集團也在此時持續尋找俄國的金主投資。另外，在1990年代，川普位於曼哈頓的川普世界(Trump World Tower)建案當中，有多處賣給俄國人。

而到了2000年川普集團在海外有多處房地產的開發計畫，投資者也多為俄國人。2007年川普的伏特加品牌(Trump Super Premium Vodka)也選在在莫斯科百萬富翁博覽會(Millionaires Fair)上市。

川普更在2008年把位於佛州棕櫚灘的房產以9500萬美元的高價賣給了俄國富商。同年川普的長子小唐納(Donald Trump Jr.)也表示，已經在俄國用唐納川普(Donald Trump)的名字註冊商標了，並且集團打算在莫斯科、聖彼得堡及索契蓋更多的飯店還有住宅，也打算把使用執照賣給其他的開發商，這甚至讓當時的俄國政府被質疑對外國人投資房地產的限制過於寬鬆。而川普也在18個月中飛往俄國談生意多達6次。

川普旗下的飯店。(圖/shutterstocks)

川普與俄國的關係在2010年時達到了新高峰，他在紐約的建案川普蘇活(Trump SoHo)是和貝羅克集團(Bayrock Group)共同開發，而這集團是由蘇聯前官員阿里夫(Tevfik Arif)所創辦的。而2013年川普更是將旗下的環球小姐比賽(Miss Universe Pageant)搬到莫斯科舉辦選美比賽，並由俄國億萬富翁Aras Agalarov贊助了2千萬美元。

川普決定競選之後，和俄國的聯繫也沒斷過，2016年時他的競選經理保羅(Paul Manafort)在8月辭職，就是因為媒體報導了他曾為烏克蘭前總統亞努科維奇( Viktor Yanukovych)競選，後因親俄的立場而退出團隊的醜聞。另外，川普的競選團隊的外國政策固為佩吉(Carter Page)，也因被爆疑似在川普成為總統之前，被質疑和俄國官方討論撤銷制裁一事。

(中時電子報)