精誠中學林璟佑75級分 自曝都是臨時抱佛腳

精誠中學學測成績優異，校長郭伯嘉表揚。（吳敏菁攝）

精誠中學林璟佑學測滿級分。（吳敏菁攝）

精誠中學林璟佑學測滿級分，廖鵬翔（中）、陳渼葶（右）分別考出73、74級分。（吳敏菁攝）

精誠中學學測成績優異，校長郭伯嘉表揚。（吳敏菁攝）

精誠中學林璟佑學測滿級分，他直呼沒想到考這麼好，平常喜歡動漫的他，自認不會每天讀書，都是臨時抱佛腳，揚棄滿級分就讀醫學系的思維，第一志願是香港大學，希望能申請到學費、住宿全免的獎學金，拓展國際視野。

林璟佑說模擬考最高74級分，平常從不補習的他，自認不是非常認真的學生，倒是遇到考試，會替自己設定目標和擬定一套作戰計畫，一步步克服，像是文科較弱，學測前就做了加強訓練，平常喜歡看動畫，不會為了考試而熬夜。

精誠中學這次應考448人，70級分以上34位，是彰化縣之冠，佔應考人數7.6％，差了一點拿下74級分有8位，好成績讓師生很振奮。

特別的是，廖鵬翔、陳渼葶分別考出73、74級分，兩人國中成績並不突出，在校成績在百名後，上了高中後立下了目標，都沒有補習，憑著實驗班忠接受嚴謹訓練，和自我要求，成績一直進步，到高三已經是名列前矛，有滿級分實力。

精誠中學校長郭伯嘉表示，學校連5年滿級分不中斷，培養學測榜首固然欣喜，但令人開心是資源分配平均，很多班級都出現領頭羊，是辦學最大的欣慰。

(中時)