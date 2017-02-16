淡定穿山甲 遊客近距接觸也不怕

雙流的野生穿山甲巧遇遊客，卻不怕生繼續挖洞尋找螞蟻來填飽肚子。（林管處提供）

淡定穿山甲，遊客近距拍照也沒在怕！屏東雙流國家森林遊樂區日前因天色昏暗，讓晝伏夜出的穿山甲，誤以為天黑外出覓食，恰巧撞見來玩的遊客，但即使蹲在牠身邊合照，穿山甲只看一眼，又忙著挖洞，林管處說，是園區內環境適居，讓沒天敵的穿山甲超放心。

日前雙流國家森林遊樂區傳來遊客的驚呼聲，原來是園區內指標生物之一的穿山甲現蹤了，因昏暗的光線，讓晝伏夜出的穿山甲誤以為天黑了出來覓食，遇到遊客前來合影卻不放在心上，淡定不理人又忙著挖洞的模樣，令人直呼，有夠萌。

林管處表示，園區內不少坑坑洞洞，其實都是穿山甲為吃螞蟻而挖的「傑作」，由於生態習性晝伏夜出，並非隨時可見到牠的蹤影，遇到危險時穿山甲會縮成圓球，用厚厚的盔甲保護自己，但雙流因提供穿山甲適居環境，在較少天敵的情況下，而顯得淡定不怕生。

林管處還說，近年穿山甲在人為捕捉及環境的過度開發下，野外族群逐漸減少，但雙流內仍保有穩定的數量，也歡迎遊客到大自然中，一窺野生動物們的蹤跡，學習正確的保育觀念，維護這片土地上的生物及環境永續發展。

(中時)