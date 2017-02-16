底妝＋腮紅 今年春季化妝「偽素顏」當道 ！
揮別厚重感的冬季，彩妝界預告今年春季最流行的女妝，是帶點小心機的「偽素顏」，著重底妝與腮紅，加上有唇膏效果的護唇膏，自然粉色系的淡妝更勝濃豔打扮。
台南市西門路一家大型連鎖百貨業者舉辦春季化妝品節，針對貴賓卡友推出化妝品專區。邀請彩妝師現場解說今年春季最流行的化妝風格，找來模特兒上妝，教導如何打造「讓人感覺素顏」的妝容。
「腮紅與唇膏的顏色要搭配好」BOBBI BROWN彩妝師陳鈞凱直言今年春季淡妝當道，利用粉色系的底妝、腮紅、眼影來上色，唇膏則延續去年韓星帶來的風潮，以霧面唇膏為主，最好以有唇膏效果的護唇膏上妝，一抹上就有紅潤氣色，又不會太顯眼。
這家西門路上的連鎖百貨業者在南台灣營業額名列前茅，全店共有54家化妝品牌，3月將再進駐一款韓國頂級保養品牌「su:m37」，即日起推出化妝品優惠，各化妝品專區會以贈送贈品方式回饋貴賓卡友，將有超過10場的新品發表會與護膚體驗活動。
(中時)
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