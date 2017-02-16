新校園運動啟動　林智堅：給孩子創新空間

新竹市「新校園運動」16日在龍山國小，由市長林智堅（中）宣布啟動。（郭芝函攝）

新竹市長林智堅16日赴龍山國小，宣布市府正全力推動以學生為本的「新校園運動」，共投入逾28億元改建校園，包括整建老舊校舍、新建關埔小學及華德福實驗小學，期盼打造安全創新的學習空間，翻轉孩子的學習經驗，朝兒童城市的理想邁進。

市長林智堅表示，28億181萬元校園改建經費中，市府已花費超過9億，整建民富國小、光華國中、東門國小、培英國中、光武國中、關東國小、竹光國中和陽光華德福分校等8校校舍，並投入11億興建關埔小學和華德福學校。

教育處說，經林智堅多次北上，向教育部爭取補助，終獲2017年至2018年「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫第1階段核定經費約6億9000萬元，加上市府自籌款共近8億元，將投入成德高中、龍山國小、西門國小、三民國小、育賢國中、香山高中、建華國中及茄苳國小等8校、共14棟老舊校舍改建。

林智堅說，市府積極推動「新校園運動」，包括28億元的教育建設經費、強調一校一特色的建築美學、以學生為主體的空間設計、社區學校師生共同參與校園規劃，希望能打破傳統的校園空間，將校園打造成大型「知識遊樂地」，把空間主導權還給孩子。

(中時)