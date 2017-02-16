愛情給的力量 他學測滿級分

106學年度大學學測成績今天公布。國立宜蘭高中學生黃奕鈞意外拿下75滿級分。他今天說，會有這樣成績就是因為有個交往4年的女友，「這是愛情給我的力量」。

宜蘭高中今年有兩名學生拿下75滿級分，除黃奕鈞之外，還有魏駿宇。

黃奕鈞說，父母親分別在宜蘭農田水利單位及郵局工作，出身一般家庭。他與女友在國中2年級起就交往至今，雙方父母也都知道。3年前，兩人分別考上宜蘭高中及蘭陽女中，兩人成績算優異。

黃奕鈞表示，過去他在模擬考時從來沒考過滿級分。這次意外拿下75滿級分，除靠平時自己不放棄努力之外，愛情的力量也是讓他穩定情緒、帶來的正面力量，拿高分的關鍵之一。

他說，過去女友會在放學後相約一起寫功課念書，圖書館成了他們小倆口約會的地點；雖然這次女友在學測上失常，但他之後要在學業上全心幫女友，相約一起上台大。

魏駿宇的母親在他國一時就因病去逝。6年來他雖沒有母親陪伴，但作息獨立，平常有開賞鯨船的父親陪伴。

魏駿宇說，國中時他上課路途遙遠，全都由伯母騎車接送，考上宜蘭高中後認真讀書，但每天晚上10時都準時睡覺，盡量讓自己不熬夜。讀累了就放膽去打球，這樣的安排不是浪費時間，而是讓自己精神更好，對課業更有幫助。

「不想丟媽媽的臉」，魏駿宇說，這次學測拿下75滿級分的好成績，希望能上台大電機系，未來想當個工程師，從事科學研究或相關工作，盼以此安慰母親在天之靈，讓母親以他為榮。1060216

(中央社)