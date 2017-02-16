俄軍官百年前遊台灣 俄海軍博物館展出

聖彼得堡海軍博物館除了展出伊畢斯所留下的文物，還找到當年服役船艦的銅質名牌（右下）以及船長（右上）的資料。（駐俄羅斯代表處提供）中央社莫斯科傳真 106年2月16日

俄羅斯第一位造訪台灣的海軍軍官伊畢斯所留下來的珍貴文物資料，15日起在俄羅斯聖彼得堡中央海軍博物館(The Central Naval Museum)展出至4月23日，主題為「跨二世紀台灣印象之旅」。

1875年俄國海軍軍官伊畢斯(Pavel Ibis)為了科學研究，利用軍艦停留香港機會，另搭船來台灣。他利用簡易地圖及指南針完成環島之行，用筆記錄當時台灣社會人物，留下珍貴史料。

這次展覽的承辦人，也是專門研究這位伊畢斯軍官史料，俄羅斯社科院東方所教授劉宇衛(Valentin Golovache)表示，當時伊畢斯透過隨行嚮導與當地居民溝通，記錄台灣居民語言及風俗習慣，後於1876年發表在俄羅斯「海洋彙編」(Sea Collection)及德國期刊Globus雜誌，還附有自己畫的插圖。

劉宇衛表示，根據伊畢斯留下紀錄中，他對台灣人的熱情留下很好印象。

後來有2位俄羅斯旅行家馬爾科夫(S. Malkov)及拉布亭(F. Labutin)在閱讀伊畢斯故事後，決定追尋這位軍官的腳步，於2014年依著當年旅行紀錄來到台灣，用相機記錄並做比對，才有這次展覽主題內容「跨二世紀台灣印象之旅」。

劉宇衛說，日前他將史料聯繫聖彼得堡中央海軍博物館時，獲得高度興趣，博物館還去海軍檔案局找到伊畢斯海軍軍官當時服役的船艦銅質名牌及當時的艦長提爾托夫(P.P. Tyrtov)的資料。

馬爾科夫(S. Malkov)及拉布亭(F.Labutin)也在開幕酒會上回憶說，他們在3年前完全按照伊畢斯軍官的路線參訪台灣，他們發現台灣改變太大，因為現代化建設幾乎找不到當年景物，唯一不變的是台灣人真的很好客，水果特別甜美。

中華民國駐俄羅斯代表處文化組長許德明應邀前來。他表示，感謝海軍博物館舉辦這項照片展，希望透過這些照片可以讓俄羅斯民眾對台灣有所認識，將來有機會到台灣觀光。

聖彼得堡中央海軍博物館是世界最早博物館之一，1709年設立。典藏70幾萬件海軍文物，也是世界上最具規模海軍博物館。1060216

(中央社)