傳AIT駐陸戰隊 總統府沒有評論

前AIT處長楊甦棣表示，美方將派陸戰隊駐守AIT台北新址。對此，總統府發言人黃重諺今天說，「尊重美方在相關事務上的安排，我們沒有進一步評論」。

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊甦棣今天透露，美國在台協會台北新址今年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。

美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）以書面答覆表示，美國在台協會的內湖新館展現美國現在到未來都會持續深化對台灣的承諾。按照美國在台協會現址的慣例，美國在台協會的人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全。

但游詩雅說，「我們無法公開討論維安的細節」。

總統府發言人黃重諺說，「尊重美方在相關事務上的安排，我們沒有進一步評論」。1060216

(中央社)