陸最長電視劇逾3千集 導演還想繼續拍

廣東廣播電視台製播的鄉土劇「外來媳婦本地郎」播出超過3100集，號稱中國大陸最長壽的電視劇。由於收視率不錯，已拍16年的總導演陸曉光還想拍下去，但已考慮交棒給新血。

廣州日報今天報導，71歲的陸曉光從滿頭黑髮，一路拍到只能隱約見到黑髮。他的朋友大多已退休，見到他最常問「你們還在拍嗎」，陸曉光總是微笑回答，「嗯，還在拍。」

陸曉光說，「外來媳婦本地郎」稱不上短劇中的精品，卻以最快、最真實的方式呈現草根百姓最普通的生活。當地社會發生的熱門事件，最快2週就會在「外」劇中播出。

他分析「外」劇長盛不衰的原因有四。一是使用方言，劇中有「南腔北調」。二是輕鬆搞笑，符合觀眾回家想放鬆娛樂的需求。三是講述小人物故事，真實體現草根生活。四是體現「家和萬事興」的大家庭概念。

「外」劇開播16年來，劇組大多保留原有人員，幾乎每個週末都要拍攝。期間有演員因病去世，最後是以外貌相似的演員替代，並以「整型歸來」交代。

這齣劇雖陪伴廣東人茶餘飯後16年，但也面臨時下網路劇和收視疲勞的挑戰。

陸曉光說，「外」劇仍會拍下去，因為「收視率和收益都擺在那裡」。但年過70的他精力已大不如前，會考慮退居幕後，讓年輕新血改變自己有些僵固的思維。

「外」劇雖然長壽，卻是地方台電視劇，不少中國大陸網民表示沒有聽說過，還質疑集數這麼多是否又是要申請金氏世界紀錄。有網民表示，「現在每集都是為湊數，真沒必要拍下去了。」1060216

(中央社)