機捷自由試乘首日 返北車末班車人擠人
機場捷運今天起至3月1日開放民眾自由試乘，台北A1旅客預辦登機行李託運有狀況；返北車的末班車擠滿旅客，趕不及的人，只好搭別的交通工具回家。
機場捷運上午8時至下午4時開放民眾自由試乘，台北A1市區預辦登機及自助行李託運服務，一早許多車站的民眾排隊嘗鮮領號碼牌，場面驚人。
不過，台北A1站3名日籍旅客，在使用自助託運行李系統時出現異常，顯示行李超重無法託運，旅客立刻改為人工櫃檯處理後完成行李託運。
另有3名旅客為轉機旅客（從新加坡到台北，入境台北再回大阪），在使用行李託運服務時，因航空公司對於轉機行李程式設定，將前段的行李重量20公斤也算入，導致重覆計算、系統誤判，經航空公司現場修改設定，即可正常使用。
許多旅客搭機捷欣賞沿途風景，也會到幾個站附近逛逛，A12機場一航廈及A13機場二航廈的美食街，也擠進更多旅客，業者說生意好很多。為確保安全，捷運警察也在列車上巡邏。
試乘旅客大多反應不錯，平穩方便，但人太擠了，一名台商林小姐說，特別回來搭乘，對機捷有期待，也很高興，本來國門就應該要有捷運。
接近下午4時，環北站出發返回台北的末班車，在機場兩個站已擠滿大批民眾，有些人搭不上末班車，只能改搭其他交通工具回家。
旅客自由試乘從今天起至3月1日為試營運階段，試營運之目的即在於找出各式問題加以改善，機捷3月2日正式營運。1060216
(中央社)
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