年後轉職 苗縣徵才活動釋8百職缺
因應年後轉職潮，苗栗縣政府18日將在頭份市尚順育樂世界舉辦就業博覽會，將有16家廠商釋出約800個工作職缺，歡迎待、轉業民眾踴躍參加。
苗栗縣政府為協助媒合勞雇雙方求職求才，今年與勞動部苗栗就業中心、苗栗縣工業會等單位共同規畫18場次現場徵才活動，第3場「金雞報喜．就業如意」就業博覽會將於18日在尚順育樂世界中央廣場登場。
參與徵才廠商計有欣興、超豐、億光、京元電子、上銀光電、元晶太陽能、佳邦科技、今國光學、恆誼化工、昆暘實業、立康生醫、昱成光能、奇星精密、大潤發、OK超商、國防部等，提供技術員、工程師、客服員等約800個工作職缺，活動預計當天上午9時至下午1時止。
縣府勞工及青年發展處處長陳錦俊表示，苗栗縣目前失業率約3.87%，鼓勵正待業中、欲轉職的縣民，把握這次機會，期盼求職者找到符合志趣的工作，全心投入，企業主也能找到好人才，共創雙贏，提振苗栗經濟。
陳錦俊提醒，找工作最好透過政府設立的就業平台或徵才博覽會，切勿任意聽信不實廣告，以免遭詐騙蒙受損失；此外，參與徵才活動雖非正式面試，仍應注意整體服裝儀容、態度誠懇，希望待遇需求應合理，有助增加錄取機會。1060216
(中央社)
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