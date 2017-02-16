美炒價藥廠前CEO演說 學生示威警鈴大作

我要評比

遭控哄抬藥價的前美國藥廠執行長希克瑞里（Martin Shkreli）出席哈佛大學活動，卻遭學生示威抗議干擾，火災警鈴甚至在活動開始前大響，使這次活動不得不中斷。

美聯社報導，曾任美國圖靈製藥（Turing Pharmaceuticals）執行長的希克瑞里接受哈佛金融分析師俱樂部（Harvard Financial Analysts Club）邀請，在昨晚活動上參與投資相關討論，但在活動開始前數分鐘，有人觸動火災警鈴，警方將所有人員撤出該建築。

活動開始後，希克瑞里的演講持續受到抗議者干擾，他們在離場前呼喊口號、大叫他的名字。但未傳出任何暴力事件的報告。

「波士頓環球報」（Boston Globe）報導，希克瑞里的演說內容大多著重於他在避險基金管理及醫療健保方面的經驗。在論述結束時，他表示自己有個對處方藥高價的解決方案。

希克瑞里說：「（美國總統）川普（Trump）應該開間製藥公司。我會很樂意為其效勞。」

圖靈製藥先前買下用於愛滋病及癌症患者的抗寄生蟲藥物後抬高藥價，希克瑞里因此遭到抨擊。

希克瑞里後來在另1起不相關案件中，因證券詐欺罪名遭聯邦調查局逮捕，之後以500萬美元交保。他宣稱自己無罪。（譯者：中央社廖禹揚）1060216

(中央社)