Uber回來了？獲准可與租賃車公司合作

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叫車服務Uber今天表示，已與交通部達成初步共識，雙方以駕駛權益和乘客選擇權為核心考量，Uber可與租賃車公司合作，後續將積極與政府單位商榷Uber與租賃車公司合作的執行細節。

以下是Uber發出的聲明全文。

「近期Uber與交通部進行了對談，達成初步的共識；雙方以駕駛權益和乘客選擇權為核心考量，Uber可與租賃車公司合作，在合規合法下，讓台灣民眾能繼續享有安全、可靠和實惠的交通選擇。

我們後續將積極與政府單位商榷，Uber 與租賃車公司合作的執行細節。Uber也將持續努力並積極推動車輛分享的法規環境，期待車輛分享經濟帶給推動台灣科技創新與經濟動能。」1060216

(中央社)