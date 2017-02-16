上節目砲打中央？劉世芳澄清：「是媒體誤解」

劉世芳特別在臉書貼出當年接任行政院秘書長的照片，表示深知行政部門在改革過程中的艱辛。（翻攝自劉世芳臉書「高雄芳城市」）

立委劉世芳昨接受廣播節目訪問，提及中央執政開了太多改革視窗，民進黨在高雄選戰不見得穩贏，但有平面媒體解讀為她「砲打中央」，對此，劉世芳16日在臉書貼文澄清，表示「砲打中央」完全是媒體誤解。

劉世芳今天表示，改革不分中央、地方，不分行政、立法。為了台灣長治久安，我們都一起來面對承擔。

她說，廣播電台訪問時，簡化了她對於改革腳步的看法，之後媒體報導標題「砲打中央」，更是誤解。

劉世芳強調，過去長期在國民黨執政下，社會需要的相關改革、轉型正義問題被漠視，行政部門不願啟動處理機制，而民進黨執政後，在各界高度期待下，小英總統承接很多社會壓力，她特別舉當年擔任行政院秘書長、總統府副秘書長的經驗，表示深知行政部門在改革過程中的艱辛，認為「充滿期待的人民，以高標準檢驗著綠色執政，這是我們的挑戰」。

(中時)