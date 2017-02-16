​台中春季國際旅遊大展 台灣虎航首次進軍中部旅遊市場

2017台中春季國際旅遊大展將於明(17)日至2月20日在台中中時國際會展中心舉行，這場觀光旅遊盛事，是台灣虎航首次進軍中部旅遊市場的跳板。

為慶祝台灣虎航首次參與此場中台灣的年度旅遊盛會，台灣虎航將於明日上午10:00起至2017年2月20日晚間23:59止推出線上旅展，全航線最低單程未稅優惠票價為NT$799起，搭乘期間為2017年3月1日至2017年5月30日止；此外，凡是於旅展期間造訪台灣虎航攤位的民眾，更可獲得旅展攤位現場獨家限定的折扣促銷碼，凡是購買自台灣出發的來回機票，便有機會享有額外的10%票價折扣。

另外，每回在北、高旅展中推出詢問度超高，且成交量也十分可觀的「虎哩趴趴走．機+酒自由行專案」，今(2017)年在台中春季國際旅遊大展中也推出眾多的優惠自由行專案，包括澳門假日金沙酒店三天兩夜專案每人最低NT$5,499起(未稅)、澳珠長隆四天三夜專案每人最低NT$8,999起(未稅)等多項促銷行程專案。更多關於台中春季國際旅遊大展的促銷訊息及最新優惠，請加入台灣虎航官方粉絲專頁搶先看。

(工商)