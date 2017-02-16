越戰英雄穆爾過逝 梅爾吉伯遜詮釋過
美國退役陸軍中將「哈爾」在星期五於阿拉巴馬州的家中安祥辭世，享年 94歲。穆爾將自己的軍旅戰爭生涯，寫成回憶錄《越戰忠魂》(We Were Soldiers)，後來被梅爾吉伯遜(Mel Gibson)改編成電影「勇士們」，上映於2022年，使得事蹟更為人所知。
美國陸軍網(www.army.mil)報導，穆爾的本名是小哈羅德·格雷戈里·穆爾（Harold Gregory Moore, Jr.），於1945年6月畢業於西點軍校，在第二次世界大戰結束前三個月，以中尉的身份進入美國步兵師，因此沒有參與二戰，但他在隨後發生的韓戰，以及越戰當中展現他臨危不亂的指揮能力。
美國在1963年以後開始大規模介入越戰，與北越正規首次大規模衝突就是1965年11月14日的德浪河谷戰役(Battle of Ia Drang)，這場戰鬥是美國首次以直升機編為空中騎兵，做為野戰運輸之用的戰鬥。穆爾就是擔任第七騎兵團第一營的少校營長，負責這場戰鬥的主要指揮工作。
德浪河谷戰役爆發在越南中部嘉萊省波萊谷市(Pleiku)西邊，美軍發現該地區有北越正規軍據點，因此美國派出空中騎兵團準備掃蕩，總部隊人數約為450人，結果他們所面對的北越軍是參加過奠邊府戰役的精銳部隊，總數達到2000人。因此北越軍想以人數優勢圍殲美軍部隊，戰鬥因此爆發。
穆爾在這場戰鬥當中，表現出身先士卒的膽勢，他多次暴露在敵方強烈的火力中，只為確保他的部隊能夠出現在適當的位置。他旗下的士兵們看到指揮官以身作則，也發揮了血戰到底的決心，可謂「將有必死之心，士無貪生之念」的最佳典範。這場激烈的戰鬥打了3天，最終北越撤去了包圍圈，從地道與胡志明小境中退走，美軍沒能消滅北越正規軍，但北越以2000人的兵力，也沒能吃下一營的美軍兵力，雙方在戰略上顯得不勝不則。美國最後清理戰場，有234名美軍陣亡，另有250名受傷。而北越的死亡人數巨大，大約有1千多人陣亡於該役。穆爾因這場戰鬥的英勇表現贏得傑出服務十字勳章，以及士官兵們的愛戴，稱他為「永遠的中校」。許多參與這場戰役的士兵回憶時說：「原本我們都會死在降落點，幸好有穆爾在，是他把我們帶回家的。」
梅爾吉伯遜為了演好這部電影，多次拜訪了這位老英雄，就為了揣摩他的氣質，這部電影在上映後得到極好的名聲。在電影完成之後，梅爾依然與穆爾保持連絡，去年梅爾在阿拉巴馬州本寧堡拍攝他的新片「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)時，也順道再次拜訪穆爾。
(中時電子報)
文章來源：Vietnam war hero Lt. Gen. Hal Moore, who was played by Mel Gibson in the movie 'We Were Soldiers,' dies at 94
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