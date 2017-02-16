中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

越戰英雄穆爾過逝 梅爾吉伯遜詮釋過

中時電子報
點閱117
我要評比
2/10
Hal Moore
穆爾在德浪河谷戰役親臨火線指揮。(圖/美國陸軍)

美國退役陸軍中將「哈爾」在星期五於阿拉巴馬州的家中安祥辭世，享年 94歲。穆爾將自己的軍旅戰爭生涯，寫成回憶錄《越戰忠魂》(We Were Soldiers)，後來被梅爾吉伯遜(Mel Gibson)改編成電影「勇士們」，上映於2022年，使得事蹟更為人所知。

美國陸軍網(www.army.mil)報導，穆爾的本名是小哈羅德·格雷戈里·穆爾（Harold Gregory Moore, Jr.），於1945年6月畢業於西點軍校，在第二次世界大戰結束前三個月，以中尉的身份進入美國步兵師，因此沒有參與二戰，但他在隨後發生的韓戰，以及越戰當中展現他臨危不亂的指揮能力。

Battle of Ia Drang
德浪河谷戰役是美國動用UH-1直升機做為立體化戰爭的第一次嘗試，M16自動步槍也是在此役首次實戰。(圖/美國陸軍)

美國在1963年以後開始大規模介入越戰，與北越正規首次大規模衝突就是1965年11月14日的德浪河谷戰役(Battle of Ia Drang)，這場戰鬥是美國首次以直升機編為空中騎兵，做為野戰運輸之用的戰鬥。穆爾就是擔任第七騎兵團第一營的少校營長，負責這場戰鬥的主要指揮工作。

德浪河谷戰役爆發在越南中部嘉萊省波萊谷市(Pleiku)西邊，美軍發現該地區有北越正規軍據點，因此美國派出空中騎兵團準備掃蕩，總部隊人數約為450人，結果他們所面對的北越軍是參加過奠邊府戰役的精銳部隊，總數達到2000人。因此北越軍想以人數優勢圍殲美軍部隊，戰鬥因此爆發。

穆爾在這場戰鬥當中，表現出身先士卒的膽勢，他多次暴露在敵方強烈的火力中，只為確保他的部隊能夠出現在適當的位置。他旗下的士兵們看到指揮官以身作則，也發揮了血戰到底的決心，可謂「將有必死之心，士無貪生之念」的最佳典範。這場激烈的戰鬥打了3天，最終北越撤去了包圍圈，從地道與胡志明小境中退走，美軍沒能消滅北越正規軍，但北越以2000人的兵力，也沒能吃下一營的美軍兵力，雙方在戰略上顯得不勝不則。美國最後清理戰場，有234名美軍陣亡，另有250名受傷。而北越的死亡人數巨大，大約有1千多人陣亡於該役。穆爾因這場戰鬥的英勇表現贏得傑出服務十字勳章，以及士官兵們的愛戴，稱他為「永遠的中校」。許多參與這場戰役的士兵回憶時說：「原本我們都會死在降落點，幸好有穆爾在，是他把我們帶回家的。」

Hal&Mel&Vince
梅爾吉伯遜在拍攝鋼鐵英雄其間，與穆爾的合影，右方的是參與鋼鐵英雄演出的文斯范恩。(圖/梅爾吉伯遜臉書)

梅爾吉伯遜為了演好這部電影，多次拜訪了這位老英雄，就為了揣摩他的氣質，這部電影在上映後得到極好的名聲。在電影完成之後，梅爾依然與穆爾保持連絡，去年梅爾在阿拉巴馬州本寧堡拍攝他的新片「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)時，也順道再次拜訪穆爾。

(中時電子報)

文章來源：Vietnam War hero 'Hal' Moore dies at age 94

文章來源：Vietnam war hero Lt. Gen. Hal Moore, who was played by Mel Gibson in the movie 'We Were Soldiers,' dies at 94

關鍵字：越戰勇士們穆爾梅爾吉伯遜
點閱117
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。