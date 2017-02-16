航港局出版《臺灣燈塔風情》 展現燈塔之美

我國燈塔建設始於清同治七年(1868)年，至今已149年歷史，建造歷經清代、日據及國民政府時期，建築風格各異，文史資料豐富，且多位於山巔海湄，景色絕美，為表彰文史及燈塔之美，航港局發行《臺灣燈塔風情》一書。

該專輯有系統將我國目前36座燈塔，按地理位置分佈，完整收錄，詳加考據，採大幅精美之燈塔照片，減少文字敘述，以QR-code影音介紹取代文字，另刊載燈塔耆老的感人故事，透過圖片及影音回顧臺灣燈塔。民眾如欲購買，可至國家書店及五南文化廣場選購。

航港局於102年1月1日接管燈塔業務，即積極推動燈塔開放觀光，至105年底開放觀光燈塔已有12座，赴燈塔參觀人數每年達120萬人次。

近來航港局持續推動燈塔空中攝影及多媒體影片及燈塔QR-code影音自動導覽等工作，擴大燈塔觀光效應，臺灣每座燈塔皆蘊含豐富的歷史和文化價值，值得深入認識及瞭解，歡迎至各開放觀光燈塔參訪。

(中時)