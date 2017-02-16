林英傑對老東家中繼1局無失分 桃猿仍敗

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林英傑中繼1局無失分，桃猿仍2分差不敵中信兄弟。(資料照 鄭任南攝)

轉戰Lamigo桃猿的「三毛」林英傑，16日對老東家中信兄弟中繼1局無失分，但桃猿這場自辦熱身賽仍以7比9敗北。

林英傑在桃猿前6局3比2領先局面上場中繼，主投1局無失分功成身退，但中信兄弟8局上展開瘋狂攻勢，攻下7分，桃猿雖第8、9局下半追回4分，終場仍以2分之差落敗。中信兄弟對外自辦熱身賽贏得2連勝。

桃猿強打林泓育，2局下對江忠誠敲出陽春炮，火力依然兇猛。

(中時電子報)