醫療分流 高市推基層診所網絡
許多民眾習慣大小病都往醫學中心跑，造成醫學中心人滿為患，而地區型基層醫療則門可羅雀；高雄市衛生局推動「厝邊醫生健康照護網絡試辦計畫」16日開跑，鼓勵民眾多多利用基層診所，無論是成人健檢、癌症篩檢、心理衛生篩檢等，診所都是「好厝邊」。
衛生局於去年首度試辦「登革熱整合式醫療照護專案」及「公費流感快篩試劑專案」等計畫，以強化基層診所「疫病防範」與「基礎治療」的實質功能，效果很好；為持續擴展前述社區防疫網絡，今年再擴展啟動「厝邊醫師健康照護網絡連結試辦計畫」。
衛生局初步擇定三民、前鎮、苓雅、左營、旗津、鳳山及岡山區等高疫病流行風險7行政區，由元成診所、瑞安診所、祥全診所、健維診所、馬遠成診所、晴美旗后診所、全民診所、盧榮福內兒科診所及王宏育診所等9家核心診所率先進行試辦。
提供特製醫護人員配戴徽章、人形立牌、宣導海報、分區客製化的醫療工作衛教單張等，讓民眾方便辨識。
衛生局16日舉辦授證儀式，由局長黃志中主持，高雄市醫師公會理事長王欽程及高雄縣醫師公會榮譽理事長莊維周等人出席。
黃志中表示，希望透過該試辦計畫，將防疫整合的成功經驗，拓展連結癌症篩檢等防癌防老的醫療健康照護，藉此形成民眾可就近利用的健康照護網絡，多多利用基層診所，也期望透過基層里鄰宣導，提高市民在地就醫診療觀念。
(中時)
關鍵字：診所、厝邊醫生健康照護網絡試辦計畫
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。