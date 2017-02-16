醫療分流 高市推基層診所網絡

高雄市衛生局長黃志中（左五）授證給9家核心診所。（呂素麗攝）

高雄市衛生局推動健康照護網絡連結試辦計畫，扶植基層醫療，16日授證，基層診所及鄰里長出席。（呂素麗攝）

高雄市衛生局推動健康照護網絡連結試辦計畫，局長黃志中（左）授證給核心診所「瑞安診所」負責人林俊傑（右 ）。（呂素麗攝）

許多民眾習慣大小病都往醫學中心跑，造成醫學中心人滿為患，而地區型基層醫療則門可羅雀；高雄市衛生局推動「厝邊醫生健康照護網絡試辦計畫」16日開跑，鼓勵民眾多多利用基層診所，無論是成人健檢、癌症篩檢、心理衛生篩檢等，診所都是「好厝邊」。

衛生局於去年首度試辦「登革熱整合式醫療照護專案」及「公費流感快篩試劑專案」等計畫，以強化基層診所「疫病防範」與「基礎治療」的實質功能，效果很好；為持續擴展前述社區防疫網絡，今年再擴展啟動「厝邊醫師健康照護網絡連結試辦計畫」。

衛生局初步擇定三民、前鎮、苓雅、左營、旗津、鳳山及岡山區等高疫病流行風險7行政區，由元成診所、瑞安診所、祥全診所、健維診所、馬遠成診所、晴美旗后診所、全民診所、盧榮福內兒科診所及王宏育診所等9家核心診所率先進行試辦。

提供特製醫護人員配戴徽章、人形立牌、宣導海報、分區客製化的醫療工作衛教單張等，讓民眾方便辨識。

衛生局16日舉辦授證儀式，由局長黃志中主持，高雄市醫師公會理事長王欽程及高雄縣醫師公會榮譽理事長莊維周等人出席。

黃志中表示，希望透過該試辦計畫，將防疫整合的成功經驗，拓展連結癌症篩檢等防癌防老的醫療健康照護，藉此形成民眾可就近利用的健康照護網絡，多多利用基層診所，也期望透過基層里鄰宣導，提高市民在地就醫診療觀念。

(中時)