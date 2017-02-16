國道死亡車禍 周比蒼黃河清境管

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士林地檢署偵辦國道5號遊覽車33死車禍案，今天傳喚蝶戀花旅行社實際負責人周比蒼及王姓帳務人員，並啟動防逃機制，周比蒼及友力通運負責人黃河清出境須通報。

國道5號13日晚上9時多發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡案件。1060216

(中央社)