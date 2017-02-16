汪笨湖文學貢獻多 鄭麗君難過不捨

作家、政論節目主持人汪笨湖今天病逝，著有「落山風」、「嬲」等作品。文化部長鄭麗君表示，汪笨湖對文學貢獻良多，令人難過與不捨。

汪笨湖罹患血液疾病「骨髓化生不良症候群」，去年12月15日發燒住院，後因病情加劇住進加護病房，上午9時35分過世。

鄭麗君下午透過文化部表示，汪笨湖對文學創作貢獻良多，「他的離開令人難過與不捨」。

本名王瑞振的汪笨湖是台灣知名鄉土文學作家，創作文類以小說為主，兼及散文，作品以描寫鄉土氣息及人性情慾見長，成名作有「落山風」、「嬲」等多部小說，著作陸續被改編成影視作品。

汪笨湖以「追求人生缺陷美，提著光明去照亮社會最暗的黑角」為創作理念，已故作家葉石濤曾說汪笨湖「大體能以客觀超然的立場來看人生的這一幕喜怒愛恨，離合悲歡的戲」。1060216

(中央社)