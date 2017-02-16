蔡英文司改「回歸屬於人民的司法」 施明德批「這是講啥小三？」
司法改革國是會議分組會議將於2月20日正式登場，落實蔡英文總統競選時的政見「回歸屬於人民的司法」。對此，施明德今（16）日在臉書表示，「睡意一下被震醒了」、「這是講啥小三？！」「這怎麼會是司法改革會議的主軸？」
施明德表示，司法國是會議何等重要，司改的重點什麼，影響國家百年大計。總統的義務和責任，不就是指引大方向，確定大原則嗎？他震驚蔡英文的司改大方向，竟然是「人民的司法」！
施明德說，「人民的司法」就是「民粹的司法」！現代文明國家的權力必須分立，行政可以是「人民」的，立法可以是「人民」的，難道司法也可以為討好人民而變成「人民」的嗎？這樣，國家權力分立、權力制衡將蕩然無存！
施明德強調，司法改革絕不是把司法從「國家的司法」改成「人民的司法」，這是服膺民粹的選舉宣傳伎倆！
施明德表示，司法改革的大方向、大原則只有一個目標，就是達成正義。不是讓司法回歸人民的司法，總統不可以再指引錯誤的司法改革大方向，讓法官心中無正義，只有顏色和依媒體民粹辦案。
施明德最後仍強調，台灣的司法改革國是會議，只能有一個任務，就是如何彰顯正義！正義是不偏不倚的，不是人民的！
(中時電子報)
文章來源：施明德臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。