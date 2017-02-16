蔡英文司改「回歸屬於人民的司法」 施明德批「這是講啥小三？」

蔡英文司改國是會議「回歸屬於人民的司法」，施明德在臉書質疑「這是講啥小三？！」（圖／取自施明德臉書）

司法改革國是會議分組會議將於2月20日正式登場，落實蔡英文總統競選時的政見「回歸屬於人民的司法」。對此，施明德今（16）日在臉書表示，「睡意一下被震醒了」、「這是講啥小三？！」「這怎麼會是司法改革會議的主軸？」

施明德表示，司法國是會議何等重要，司改的重點什麼，影響國家百年大計。總統的義務和責任，不就是指引大方向，確定大原則嗎？他震驚蔡英文的司改大方向，竟然是「人民的司法」！

施明德說，「人民的司法」就是「民粹的司法」！現代文明國家的權力必須分立，行政可以是「人民」的，立法可以是「人民」的，難道司法也可以為討好人民而變成「人民」的嗎？這樣，國家權力分立、權力制衡將蕩然無存！

施明德強調，司法改革絕不是把司法從「國家的司法」改成「人民的司法」，這是服膺民粹的選舉宣傳伎倆！

施明德表示，司法改革的大方向、大原則只有一個目標，就是達成正義。不是讓司法回歸人民的司法，總統不可以再指引錯誤的司法改革大方向，讓法官心中無正義，只有顏色和依媒體民粹辦案。

施明德最後仍強調，台灣的司法改革國是會議，只能有一個任務，就是如何彰顯正義！正義是不偏不倚的，不是人民的！

(中時電子報)

（圖／取自施明德臉書）