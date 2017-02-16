星巴克大玩創意~「春季餐點」嚐鮮趣!

（圖一）春季新品「泰式酸辣雞肉冷麵」，Q彈麵條搭配酸辣醬汁，泰式風味濃郁，售價145元。（圖片提供／星巴克）

（圖二）迎接櫻花季，星巴克「燒肉起司堡」以粉紅麵包搭配山梨醬醃漬豬肉，甜味明顯，售價110元。（圖片提供／星巴克）

（圖三）季節限定「可可輕乳蛋糕」口感滑順，微甜口感令人難忘，售價80元／單片。（圖片提供／星巴克）

（圖四）「椰汁冰搖濃縮咖啡」僅提供冰飲，依容量145至175元不等（典藏門市限定）。（圖片提供／星巴克）

二月中旬，氣溫逐漸回暖，寒冬進補羊肉爐、薑母鴨等重口味食物吃膩了?星巴克搶先推出7款春季餐點，以涼麵、沙拉等美味輕食，讓消費者耳目一新。

連鎖咖啡業者統一星巴克全新「春季餐點」系列，包括青醬鮮蔬蝴蝶冷麵、泰式酸辣雞肉冷麵、燒肉起司堡、馬鈴薯炒蛋罐沙拉、可可輕乳蛋糕、蘋果派、抹茶千層薄餅等7款新品，2月22日起全台門市同步販售，售價80至145元不等。

「泰式酸辣雞肉冷麵」以義大利麵為基底，搭配雞絲、花生碎粒、青木瓜絲、小黃瓜及紅蘿蔔等配料，佐以特製泰式酸辣醬汁，均勻攪拌香氣濃郁，細長麵條入口彈牙，現擠檸檬汁有提味效果，順口清爽。另一人氣商品「燒肉起司堡」以紅麴製作麵包，彷彿春櫻綻放色澤的粉紅麵包，夾入以山梨醬醃漬豬肉片與寇比傑克起司，山梨醬甜味與起司微鹹感，搭配鬆軟麵包，讓人吮指回味。

星巴克熱銷商品輕乳蛋糕推季節限定款「可可輕乳蛋糕」，選用濃度較低巧克力製作減少苦味，保留蛋糕濕潤口感，搭配咖啡、茶飲，人生一大享受。除餐點外，星巴克更推出大溪地香草瑪奇朵、橘香巧克力卡布奇諾及椰汁冰搖濃縮咖啡3款春季限定飲品，2月22日開始販售，數量有限售完為止;其中「椰汁冰搖濃縮咖啡」外觀有明顯分層，以椰子汁為基底，加入冰搖濃縮咖啡，最後以法國乾燥萊姆片點綴，前調帶有明顯柑橘清香，入口咖啡香氣與椰子特有水果味在口中混合，有春風吹拂感。

(中時)