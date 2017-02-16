106年澎湖縣志工成長充電站新住 民志工在職訓練開課囉！

我要評比

澎湖縣新住民家庭服務中心幸福種子志工隊於97年6月成立迄今，為提供居住本縣新住民適切之服務與培植新住民志工人力，中心志工隊員皆由新住民所組成，平日主要服務項目以電話關懷、協助辦理新住民服務方案、社區外展服務以及多元文化宣導及推廣為主。

該中心為提升本中心新住民志工於志願服務上的技巧與成長，特於本(106)年2月23日(四)起，假新住民家庭服務中心(婦女福利中心3樓)辦理志工成長充電站-新住民志工在職訓練計畫(詳見活動簡章)。

社會處表示，目前中心志工隊成員目前以越南、印尼、馬來西亞及大陸籍姐妹為主，非常歡迎年滿20歲且實際居住於澎湖縣之新住民(外籍與大陸籍配偶)，有興趣從事志願服務，具有服務熱誠且願意協助中心業務推廣之新住民姐妹，加入本中心幸福種子志工隊的大家庭，中心亦會針對新進志工進行職前訓練，並由資深志工帶領與陪伴新進志工進行服務。中心地址：馬公市中華路242號3樓(新住民家庭服務中心)、連絡電話：9260385、9279446 吳社工。

(中時)