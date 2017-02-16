火化場員工每年處理8千具遺體 辛酸無人知
根據台南市殯葬管理所統計，近年來，民眾對遺體火化接受度，已提升至95％，台南市3座公立火化場，25位約聘僱員工，每年得處理8000餘具的遺體，火化後，還得靠人工撿骨、裝罐，工作辛苦，員工流動性很高，1位女員工感嘆，若非家裡經濟困頓，她也想換個工作。
台南市殯葬管理所目前設有南區、新營福園及柳營祿園等3座公立火化場，南區設有10座火化爐具，新營及柳營各分別設有5座，合計有20座火化爐具，等於是1個人要負責1具爐具，而每具爐具平均每天要處理20多具遺體，每月還得爬進爐具內進行清潔，工作量之辛苦，外人無法體會。
台南市殯葬管理所郭輝信所長表示，過去遺體火化率不是很高的時候，員工夜晚還得輪流到火化場值班，因此員工幾乎都是男性，而且離職率很高，但自從下班時段的安全工作發包給保全公司後，現在開始有女性加入。
在南區火化場擔任班長的42歲葉筱琳表示，她原本是在餐飲業工作，但為了多賺一點錢讓子女讀書，一年半前，才到這裡擔任約僱員工，夜晚再到燒烤店打工，可能是經濟上的壓力太大，她一點都不會怕、或是有請調離開這裡的念頭，民政局長陳宗彥得知，擔心她弄壞身體，要她不要再去打工，並升她班長，來這裡工作的女性，都認為在這裡比較有機會調升正式缺。
由於工作辛苦，再加上所從事的是火化遺體和撿骨的工作，因此，台南市3座火化場的25位約聘僱員工，離職率都非常大，目前約僱員工作最久的是28歲郭羽恩，他的年資3年半，除了他自己沒有忌諱外，他也是希望在這裡待久一點，期盼能有升正式員工的機會。
(中時)
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