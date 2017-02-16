蔡下半年擬推兩岸新政 郁慕明：仍不會好轉

總統蔡英文日前曾透露下半年將會視時機宣示兩岸新政策，然而新黨主席郁慕明認為，下半年的兩岸關係仍不會好轉。(鄭任南攝)

總統蔡英文日前曾透露下半年將會視時機宣示兩岸新政策，然而日前卻又傳出裁撤ECFA辦公室。對此，新黨主席郁慕明接受《中評社》訪問指出，蔡英文把過去兩岸間的期待做切割，少了過去的基礎，因此他認為下半年的兩岸關係仍不會好轉。

郁慕明表示，台灣應重視兩岸關係的變化，如前總統馬英九任內常以「各國免簽待遇」作為政績，如今大陸要給予「國民待遇」，歡迎台商前往，「就好像是拿到免簽政績一樣」。以前大陸為加強與台灣交流而給優待十分正常，如今「當家的人沒有把大陸當朋友，別人有其他想法也是很正常。」

蔡英文日前參加大陸台商春節聯誼時，曾透露下半年將視時機宣示兩岸新政策，然而號稱「維持現狀」的情形下卻裁撤ECFA辦公室。郁慕明認為，蔡英文上任後的所作所為是「雙重標準與兩面手法」。

蔡總統一方面希望大陸釋出善意，卻又將過去兩岸間的交流做切割，他表示在沒有過去基礎的前提下，下半年該如何有新契機？因此，他認為下半年兩岸關係仍不會好轉。

大陸對台灣的門檻為九二共識，「但台灣方面就不是九二共識、一中各表如此而已」，郁慕明認為馬、蔡的一中各表內容可能不同，從蔡英文的行為上便可看出端倪。「不能只希望大陸釋出善意，台灣應要先展現誠意。」他認為，蔡政府應先將歷史教科書改編，將兩岸同屬一中的歷史還原，展現誠意後「再談兩岸間互惠雙贏」。

(中時電子報)