最新政治人物聲望民調 馬英九贏小英 李登輝慘吊車尾

政治人物聲望民調，馬英九(中)贏蔡英文(右)，李登輝(左)則吊車尾。(本報系資料照片)

TVBS民意調查中心今天公布最新政治人物聲望民調，蔡英文總統排名跌至第11名，聲望只剩下29％。前總統馬英九聲望回升到33％排名第10名，超過蔡英文。蔡英文較去年選後63％的最高峰，大幅下滑34個百分點，同時不滿意比例也上升至近5成（47％）。林全聲望27％排名12。前總統李登輝則吊車尾。

第1名則為高雄市長陳菊，擁有62％。台南市長賴清德58％排名第2。陳菊聲望雖由去年3月的73％，下滑1成（11％），但排名回升至第1。而排名第2的台南市長賴清德，較去年台南震災後76％的高峰，下滑18個百分點。陳菊、賴清德連任任期明年底都將屆滿，兩人聲望居前，未來動向值得關注。

桃園市長鄭文燦與台北市長柯文哲並列第3，有50％聲望支持度。鄭文燦聲望較去年微增2個百分點，柯文哲聲望則較去年減少7個百分點。排名第5的台中市長林佳龍聲望46％，與上次調查相當。

親民黨主席宋楚瑜排名第6，聲望42％。新北市長朱立倫排名第7，聲望為38％，較去年敗選後的31％回升7個百分點。

負責年金改革的陳建仁，以36％的聲望排名第8。蘇嘉全排名第9，聲望下滑至35％，較上次調查下滑9個百分點。

時代力量黨主席黃國昌聲望為24％，排名14，不滿意比例為48％，也是本次調查政治人物中最高的，可能與近期爭議事件，以及大綠小綠之間的路線爭議有關。

TVBS民意調查中心是對15位政治人物，包含正副總統蔡英文、陳建仁、行政院長林全、六都市長、前總統及主要政黨黨主席做聲望調查。本次調查是2月9日至14日晚間6點至10點所進行的調查，共接觸1240位20歲以上台灣地區民眾，其中拒訪為368位，拒訪率為29．7％，最後成功訪問有效樣本872位。

(中時電子報)