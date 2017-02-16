出生率驟降 日卻有近半夫妻處於「無性婚姻」

英國媒體調查，日本竟有近半的青壯年夫妻處於「無性婚姻」狀態。（達志影像/Shutterstock）

面臨嚴重人口老化和出生率驟降的日本，如今安倍政府恐將再面臨一大挑戰，據英國媒體調查，竟有近半數的青壯年夫妻處於「無性婚姻」狀態。去年的日本社會，不僅百年來總人口首次呈現下降趨勢，就連新生兒人口都首次未滿百萬人次，讓上任至今不斷「催生」的安倍晉三（Shinzo Abe）政府深感憂慮。

據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，在西洋情人節前夕，英國《衛報》（The Guardian）在日本進行了一項調查，從隨機3,000多名16至49歲的夫妻中進行訪談，赫然發現有47.2%的受訪者婚後長期處於「無性婚姻」的狀態，今年的調查比3年前（2014）還高出2.6個百分點，恐怕再次讓日本政府感到憂慮。相關學者分析指出，追根究底的問題還是在「長工時」與「過勞」上，多數夫妻下班不是不願意，往往是因為缺乏性趣或太疲累而放棄，久而久之也就變成了一種「生活習慣」。

自安倍政府上台後，不斷舉辦快速相親和跨地聯誼等活動，試圖改善長期低迷的出生率，甚至藉由寺廟和神社舉辦活動，讓平時沒時間和沒機會接觸的青年男女，能齊聚一堂而彼此相識，但往往治標不治本。近年隨著經濟成長趨緩、社會壓力與期望愈來愈高，讓許多男性寧願選擇「虛擬女友」來滿足現實所需，同時在很多女性也享受單身的生活下，讓日本去年的新生兒人口從1899年開始進行全國統計後，百年來第一次低於百萬人次。

官方的國立社會保障・人口問題研究所（National Institute of Population and Social Security Research）人口動向研究部部長石井太（Futoshi Ishii）表示，「現在青年男女都面臨理想與（經濟）現實的鴻溝，讓他們不敢輕易結婚或給予承諾，才是目前生育率極低、晚婚與單身終老現象的主因。」也許在當前高漲的物價、高不可攀的房價和育兒成本大增之下，「獎勵」生育已非萬靈丹，解決社會結構恐怕才是治本之道。

(中時電子報)