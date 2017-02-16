人民審查簽結案建議重查 檢：沒完沒了
法務部說，研擬成立人民檢察審查會，對不起訴或簽結案件，若認為偵查不完備，建議重查。檢方人士說，若溯及既往，陳水扁及馬英九的獻金案及總統蔡英文的宇昌案，怕沒完沒了。
迎接司改國是會議，法務部部長邱太三今天召開記者會表示，檢察體系自我改革，針對不起訴處分及常引發外界質疑的矚目案件簽結部分，將參考日本制度，初步研擬，無告訴人的重大案件，檢察官若作出不起訴處分或簽結，可交由有人民參與的「檢察審查會」審查。
邱太三進一步說明，人民檢察審查會由一般民眾、學者及退休法官組成，並研議採交替任期制，兼顧成員代謝及避免案件中途全員更迭，無法銜接；「檢察審查會」經調取原卷審查後，若認為偵查不完備，可建議檢方再行偵查。
不過，基層檢察官說，案件若溯及既往，特偵組之前簽結上百件首長特別費案、陳水扁及馬英九的獻金案及總統蔡英文的宇昌案，怕會沒完沒了，且簽結案件為暫停偵查的概念，若有新證據可續行調查，相關卷證適合給人民來審查嗎？
法務部官員指出，相關卷證只有「檢察審查會」的委員能看，且會有洩密的防弊機制。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。