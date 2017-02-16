人民審查簽結案建議重查 檢：沒完沒了

法務部說，研擬成立人民檢察審查會，對不起訴或簽結案件，若認為偵查不完備，建議重查。檢方人士說，若溯及既往，陳水扁及馬英九的獻金案及總統蔡英文的宇昌案，怕沒完沒了。

迎接司改國是會議，法務部部長邱太三今天召開記者會表示，檢察體系自我改革，針對不起訴處分及常引發外界質疑的矚目案件簽結部分，將參考日本制度，初步研擬，無告訴人的重大案件，檢察官若作出不起訴處分或簽結，可交由有人民參與的「檢察審查會」審查。

邱太三進一步說明，人民檢察審查會由一般民眾、學者及退休法官組成，並研議採交替任期制，兼顧成員代謝及避免案件中途全員更迭，無法銜接；「檢察審查會」經調取原卷審查後，若認為偵查不完備，可建議檢方再行偵查。

不過，基層檢察官說，案件若溯及既往，特偵組之前簽結上百件首長特別費案、陳水扁及馬英九的獻金案及總統蔡英文的宇昌案，怕會沒完沒了，且簽結案件為暫停偵查的概念，若有新證據可續行調查，相關卷證適合給人民來審查嗎？

法務部官員指出，相關卷證只有「檢察審查會」的委員能看，且會有洩密的防弊機制。1060216

(中央社)