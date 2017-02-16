美股激勵 港股收盤創18個月高點

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我要評比

香港股市今天收在18個月高點，原因在市場情緒受到美國股市反彈及中國大陸需求的激勵。

香港恆生指數收盤上揚0.5%，報24107.70點，為2015年8月以來最高點。恒生國企指數上漲0.2%，報10455.02點。

避險基金管理公司RPower Capital創始合夥人羅伯特．迪（Robert Di）表示，港股展望正在好轉，樂觀情緒可能會持續一段時間。

羅伯特．迪說：「港股若能有效漲破2萬4000點大關，那麼就進入多頭了。」1060216

(中央社)