西半部空品差 應變機制啟動
環保署表示，由於受到擴散不佳的影響，西半部空品普遍不佳，今天也啟動相關應變機制，要求電廠或工廠等降載。環保署說，預計後天才會改善，提醒敏感族群民眾要特別注意。
根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，受到大氣擴散條件不佳的影響，西半部今明兩天的空氣品質指標（AQI）都有機會達到橘色警戒以上。對此，環保署也在今天啟動相關應變機制。
環保署表示，已通報各直轄市、縣（市）政府教育局（處），要求隨時注意空氣品質監測情形，必要時應依教育部公告之「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」採取相關防護措施，以確保維護學童健康。
並要求地方政府依據「空氣品質不良通報查處作業程序」，啟動大型污染源降載、提升防制設備效率、加強轄內工廠、營建工程、逸散性粒狀物堆置場、二行程機車及柴油大貨車等高污染車輛查處、加強街道揚塵洗掃、並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，減少私人運具使用等措施。
環保署指出，今天台中市已協調台中電廠啟動降載，台中電廠除6號機原本即安排歲修，減少550MW的發電量外，1至4號機各降30MW，7至9號機各降20MW，含大修機組，總共降730MW。
高雄市也協調興達電廠於上午11時至下午5時降載610 MW；雲林縣通知六輕離島工業區及6家工業砂石場加強防制措施、福懋公司停止100噸以上鍋爐吹灰；苗栗縣則要求西濱快速道路新建工程、園區四期銅鑼基地開發工程及南庄疏濬工程等大型工地要求停止開挖擾動工項。
根據統計，目前配合秋冬降載作為的工廠有102家，其中使用低污染性燃料4家、配合降載56家、增設防制設備或提高防制設備效率6家、歲修5家、於空品不良時停爐9間及加強洗掃街22家。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。