西半部空品差 應變機制啟動

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環保署表示，由於受到擴散不佳的影響，西半部空品普遍不佳，今天也啟動相關應變機制，要求電廠或工廠等降載。環保署說，預計後天才會改善，提醒敏感族群民眾要特別注意。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，受到大氣擴散條件不佳的影響，西半部今明兩天的空氣品質指標（AQI）都有機會達到橘色警戒以上。對此，環保署也在今天啟動相關應變機制。

環保署表示，已通報各直轄市、縣（市）政府教育局（處），要求隨時注意空氣品質監測情形，必要時應依教育部公告之「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」採取相關防護措施，以確保維護學童健康。

並要求地方政府依據「空氣品質不良通報查處作業程序」，啟動大型污染源降載、提升防制設備效率、加強轄內工廠、營建工程、逸散性粒狀物堆置場、二行程機車及柴油大貨車等高污染車輛查處、加強街道揚塵洗掃、並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，減少私人運具使用等措施。

環保署指出，今天台中市已協調台中電廠啟動降載，台中電廠除6號機原本即安排歲修，減少550MW的發電量外，1至4號機各降30MW，7至9號機各降20MW，含大修機組，總共降730MW。

高雄市也協調興達電廠於上午11時至下午5時降載610 MW；雲林縣通知六輕離島工業區及6家工業砂石場加強防制措施、福懋公司停止100噸以上鍋爐吹灰；苗栗縣則要求西濱快速道路新建工程、園區四期銅鑼基地開發工程及南庄疏濬工程等大型工地要求停止開挖擾動工項。

根據統計，目前配合秋冬降載作為的工廠有102家，其中使用低污染性燃料4家、配合降載56家、增設防制設備或提高防制設備效率6家、歲修5家、於空品不良時停爐9間及加強洗掃街22家。1060216

(中央社)