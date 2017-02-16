跨領域雙專長 成選校關注重點

學測今天公布成績，升學輔導專家表示，過去學生填志願傾向選校，常是因名校光環，現在學生開始關注各校跨領域學程、雙專長等方案，也成選校重點考量。

大學入學考試中心今天公布106學年學科能力測驗成績、各科級分人數百分表累計表和各科5標，學測成績可用來參加繁星推薦、個人申請等招生管道。

樂學網升學輔導專家張財銘表示，觀察各級分累積人數，高分群人數雖比去年略減，但變動不至於影響到降1級分，推估台大個人申請通過篩選門檻可能和去年相似，約67、68級分，清大、交大、成大、政大等大學篩選門檻仍維持約65級分。

張財銘表示，隨著級分降低，區間人數差距也會逐漸拉大，去年通過篩選門檻55至64級分的校系，今年可能會降低1級分，去年通過篩選門檻55級分以下的校系，今年門檻可能會降2級分。

在樂學網於各高中進行巡迴講座時，張財銘指出，可發現幾個趨勢，首先是學生的選校氛圍濃厚，相較於過去是注重名校光環，現在學生更關注各校推動的招生政策，如跨領域學程、雙（多）專長、系進院出、大一不分系等政策，都成為選校考量。

張財銘也表示，現在學生選校系時，就業考慮的比重也增大，如警校、公費生，還有傳統的醫科、商科、電機等科系仍受考生關注；另外，不少大學和區域高中積極形成聯盟，越來越多學生將交通成本列入考量，選志願時會傾向就近在地就讀。

考生選填志願前，張財銘建議，先想好是否有拚指考的打算，如果不排斥指考，可以選擇3個夢幻志願、3個正常志願，甚至6個都填夢幻志願，但一定要在甄選就先錄取的考生，可能要少填夢幻志願，至少填2個保守穩上的志願。

為提供更多選填志願資訊，張財銘表示，樂學網結合教育部的公開資訊，在智慧落點分析系統增加各校註冊率、雙聯學位、姊妹校、雙主修和輔系人數比率、師資領域等資訊，如查詢師資專長，可幫助考生判斷名稱相似的學系，若考生想到哈佛等知名大學交換，也可查詢有交流的國內大學。1060216

(中央社)