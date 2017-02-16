ECFA小組調整 陸委會：溝通未停擺
針對ECFA小組成員歸併入經濟部國際貿易局雙邊一組，陸委會副主委邱垂正今天說，已生效的兩岸21項協議常態聯繫溝通都在進行，並未停擺，政府將繼續推動兩岸協議監督條例立法。
行政院大陸委員會16日下午舉行例行記者會，邱垂正回應相關提問時作上述表示。
邱垂正說，政府重視兩岸經貿發展、積極推動兩岸協商的態度不變，對於兩岸已生效的21項協議，包括海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），政府都會持續加以履行。此外，兩岸已生效的21項協議常態性聯繫及常態溝通都在進行，並未停擺。
至於尚未生效或協商中的經貿協議，邱垂正說，包括ECFA中的服務貿易與貨品貿易協議，政府將基於尊重國會監督、民眾參與和公開透明原則，積極推動兩岸協議監督條例立法工作，並在立法完成後依監督條例相關規定盡速重新檢視協商內容，推動後續工作。相關機關也會依實際業務需要，強化兩岸協商功用及能量。
經濟部國際貿易局日前表示，2011年為進行兩岸服貿、貨貿協議協商，在雙邊貿易一組撥出部分人力成立ECFA小組，以任務編組方式投入兩岸協議協商工作，與大陸科相互配合辦理兩岸經貿業務。
貿易局當時說，2016年初由於業務考量，逐漸將人力及業務整合由雙一組大陸科處理有關ECFA相關業務。未來若有業務需求，貿易局將再機動調整。1060216
(中央社)
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