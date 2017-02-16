英美紙本書復甦 原因恐不浪漫

圖為「2017台北國際書展」期間，學童沉浸在書海中的寧靜時光。(王英豪攝)

音樂產業被網路衝擊的支離破碎，電視媒體也因為網路影音的興起而岌岌可危，不過早在數年前就被唱衰的紙本出版，如今在英美兩國卻迎來復甦跡象，兩國的紙本書銷售都恢復成長，但是電子書銷售卻有所下滑。這種有上千年悠久歷史的出版方式，是如何在數位化潮流中奮力挺進？

首先閱讀指本書的方式在對抗數位匯流方面有強韌的生命力，如今在音樂、影音節目的網路消費方式，都傾向串流的商業模式，也就是一定時間內費付一筆費用，就能享有供應商資料庫內的所有數位內容，例如台灣的KKbox，或是美國串流媒體領導廠商NETFLIX。但是大家對於閱讀還是習慣於數千年來的傳統，也就是一本本買來讀，一次付費閱讀到飽的消費模式始終沒有成功，亞馬遜甚至在去年開設了實體書店。

閱讀紙本書獨特的體驗或許是抵抗數位潮流的重要原因之一，但是近年在英美紙本書的銷售復甦，卻很難稱之為有人情味的紙本書質感戰勝了冰冷無情的數位化電子書。因為跟其他生意一樣，圖書出版市場是由少數業者所寡佔的，在美國最明顯的就是身兼出版、營銷、物流、跨越紙本與電子書的亞馬遜與其他五大出版商彼此競爭故事。

近年紙本書的復甦另一個重要理由其實很簡單，那就是紙本書更便宜。根據金融時報報導，十年前亞馬遜為促銷電子書裝置kindle，特意拉低了電子書價格，其他出版商也只有跟進，但隨著2012年美國政府以反托拉斯法調查蘋果與其他大型出版商共謀操控電子書價格後，亞馬遜就放棄電子書折扣的競爭模式，電子書價格與傳統紙本逐漸拉平甚至更貴。

而亞馬遜原本憂心智慧手機會侵蝕它旗下kindle的銷路，不過事後證明大家拿iPhone都幹些別的事而不是在看書，所以kindle沒有那麼大的競爭壓力，亞馬遜自然不用壓低電子書價格幫助促銷。

美國的圖書市場，電子書越來越像是另一種出版形式而已，就像平裝書與精裝書外的第三選擇，但是電子書對於小型出版業者與自費出版者仍有其重要性，因為他們負擔不起營銷物流與庫存費用，電子書仍是財力不足業者的好選擇。

(中時電子報)