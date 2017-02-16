澎湖望安警分局賣力預防犯罪宣導 民眾一片叫好

為加強預防犯罪及交通安全宣導之功能，望安分局特別規畫結合元宵節社區活動實施交通、婦幼安全宣導活動，深化民眾及學生法治觀念及預防犯罪概念，此一走入人群積極作為，頗獲地方好評並廣收成效。

望安元宵節熱鬧活動3天期間，東垵派出所員警利用人潮聚集時機至轄內各廟宇實施預防犯罪暨交通、婦幼安全宣導，針對現場參與廟會活動民眾宣導，警方以反詐騙、反毒、交通安全為主軸，透過宣導文宣與講解，拉近與民眾的距離，深植預防犯罪觀念於人心之效果。

望安警分局長表示，雖現於警方大力宣導與查緝下各類犯罪件數有逐年減少之趨勢，惟誤觸法網及報案之案件仍時有所聞，呼籲鄉親如遇到不法或可疑情事請即向轄區派出所報案，或撥打110報警處理，期鄉親一起支持警察，共同努力淨化良好之菊島治安。

(中時)