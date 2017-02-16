高市農業局將加強查緝私宰

農委會宣布，17日起全國家禽禁宰禁運7天，由於禁宰時間不算短，外界擔心是否會有私宰行為發生，對此，高市農業局表示，明日起將加強查緝場次，全面杜絕私宰，一旦查獲將可依《畜牧法》裁處2萬元至10萬元罰鍰，請業者不要以身試法。

農業局人員私下表示，原本聽到的消息是禁宰4天，沒想到最後農委會最後宣布延長至7天，除了室內飼養、直接送至屠宰場的白肉雞，以及1日雛雞之外全部禁宰禁運，儘管土雞等有冷凍庫存，但禁宰7天恐怕也會影響供應量。

高市農業局畜產科長許銘彰指出，已排定接下來的查緝場次，這段禁宰期間會加強查緝頻率，全面杜絕私宰行為。

高市動保處長徐榮彬則說，高雄目前仍沒有禽場檢出禽流感陽性案例，防疫層級暫時維持正常，動保處會密切監控疫情。

(中時)