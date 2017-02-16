從未補習 家齊高中蔡宜蓁學測拼出71級分
國立台南家齊高中學測成績高分亮眼，70級分以上2位、60級分以上28位，總級分四分之一達全國前標；國文科更有三分之一的同學達全國頂標，成績斐然。
家齊高中最高71級分的蔡宜蓁同學，是嘉義布袋子弟，國中就讀新營新東國中，選擇免試進入家齊就讀，因離家遠在學校附近租屋，較同齡同學更早學習獨立自主，也養成負責認真的生活態度，在去年中秋連假適逢颱風的情況下，多數遠地同學都提早一天請假返鄉，但宜蓁仍按時到校上課，後來恐台鐵停駛才請假提早離校，可見宜蓁對自我的要求期許之高，因此高中沒有參加過補習，按部就班地念書，對物理與數學特別感興趣，也曾代表學校參加物理學科能力競賽，三年期間成績名列前茅，這次學測考出71級的高分。
70級分的楊于慧同學藉由特招進入本校就讀數理特招班，高一成績並非頂尖，高二之後專注學業，逐漸展露頭角，連續兩年代表學校參加地球科學學科能力競賽，於高三時獲得第六區佳作，認真努力且築夢踏實，考出第二高分。
(中時)
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