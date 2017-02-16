開學首日 澎湖縣警察局刑警大隊反毒教育從小紮根

開學首日為落實反毒教育從小紮根的理念，澎湖縣學生校外生活輔導會特邀請警察局至山水國小實施「防制校園藥物濫用」反毒專題演講，由於講解內容生動有趣，學生們個個認真聽講，當有獎徵答的題目一出，將氣氛炒到最高點，紛紛踴躍搶答，現場氣氛十分熱絡。

本次反毒專題由刑警大隊派員以深入淺出、案例式的講解方式，此外還以「角色扮演」的方式，由授課人員模擬吸毒者引誘民眾吸毒所慣用的話術與技倆，讓學生見招拆招，教導如何拒絕毒品誘惑，包括有直接拒絕、遠離現場、轉移話題、自我解嘲、友誼勸服等方法，獲得極大的迴響，現場笑聲不斷，將反毒觀念灌輸至國家未來的主人翁，效果十分良好。

近來陸續發現，有不肖人士將毒品包裝成時下年輕族群喜愛的各類型式，以偽裝、變裝方式，如毒咖啡包、毒奶茶包、毒果凍、毒梅子粉等吸引民眾及青少年，降低防備因而誤用毒品。尤其告誡同學時下最流行的K他命具成癮性，並且會造成膀胱無法挽回的傷害，容易導致頻尿，要終生與尿布為伍。

澎湖縣政府警察局提醒您，初次吸毒原因多是出於好奇，抱著只有一次又不會上癮的無所謂心態，但毒品會造成想要反覆再使用的心理依賴，這是吸毒者無法擺脫毒品的最重要原因，家有青少年的父母更要多注意，提醒孩子們吸食毒品傷身傷財，百害而無一利。希望藉著校園教育，能將反毒觀念從小紮根，提醒青少年朋友堅決向毒品說「不」。

(中時)