台灣燈會燈王浴火重生 遊客搶拍

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台中監獄受刑人日夜趕工，讓燈王再現輝煌。（許素惠攝）

雲林第二監獄典獄長吳承鴻、雲林縣副縣長丁彥哲、矯正署副署長郭鴻文、台中監獄副典獄長林順斌（右而左）為燈王《浴火鳳凰．振翅高飛》啟燈。（許素惠攝）

台灣燈會機關團體組燈王台中監獄製作的《天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄》，14日被燒毀，受刑人不眠不休趕工，今晚浴火重生，由副縣長丁彥哲、法務部矯正署副署長郭鴻文、台中監 獄副典獄長林順斌、雲林第二監獄典獄長吳承鴻、虎尾鎮長林文彬等啟燈，重綻輝煌，遊客搶睹、拍風采。

虎尾主燈區競賽燈組區12日下午4點15分許突然起火燃燒，除了台中監獄製作的《天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄》燈王付之一炬外，大專社會組《祥龍獻瑞》燈王也被燒毀，令許多遊客大嘆可惜！

趁著燈會還有4天，台中監獄受刑人加緊趕製了2天半，和被焚毀的燈王一樣完美精緻，取名《浴火鳳凰．振翅高飛》，展現鳳凰經歷浴火磨難、再次展翅高飛的精神。

重生後的祥鳳雄姿氣象萬千，更加瑞氣蓬勃，如同浴火鳳凰般耀眼輝煌，遊客驚豔，讚嘆不已。

郭鴻文指出，原評估需經月餘方能修復，經過不到3天的日夜搶修，製作團隊展現超高的默契與團隊精神，分工合作，不辭辛勞，雖然頂著疲憊的身體，但懷著脫胎重生的希望，也是受刑人未來出獄後重返社會的寫照。

丁彥哲很感謝法務部對台灣燈會的支持，在最短時間內讓燈王再現光芒，饗宴遊客。

(中時)