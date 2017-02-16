澎湖縣政府頒獎表揚105年下半年激勵士氣方案獲獎機關及人員

澎湖縣政府於13日上午縣務會議中表揚105年下半年激勵員工士氣方案團隊績優及績優個人，績優團隊計有縣府農漁局、警察局等2個機關獲獎，績優個人為社會處約聘社工督導員林嘉駿獲獎，由陳縣長頒給獎狀及禮券，以資嘉勉，並作為本縣各機關楷模及施政革新方針。

縣府人事處表示，縣府依「公務人員品德修養及工作績效激勵辦法」規定，訂定縣府及所屬機關激勵員工士氣方案，函轉各機關依規定踴躍遴薦機關或個人具體績優事蹟參加評審，評審小組由秘書長及參議組成，召開評審會議。為求落實訂定本方案之核心意旨，遴選過程秉持從嚴審議的標準，推薦之績優團隊或人員需有具體革故鼎新的事蹟、有效增強縣府競爭力之專案（含計畫或一般行政業務）或為民服務等事項。

本次激勵員工士氣方案獲選之績優團隊計有縣府農漁局「推動水產種苗繁殖場業務轉型─海洋資源永續利用及環境教育」及警察局辦理「交通工程改善作業─105年度澎湖幹道號誌時制重整計畫」2機關。個人績優獎部分，獲獎人員縣府社會處約聘社工督導員林嘉駿辦理全縣身心障礙福利服務規劃及推動，成果卓越。對於以上具體獲獎事蹟，縣府將函轉各所屬機關作為標竿學習對象，作為未來業務推動之指標。

(中時)