澎湖縣政府頒獎表揚105年下半年激勵士氣方案獲獎機關及人員
澎湖縣政府於13日上午縣務會議中表揚105年下半年激勵員工士氣方案團隊績優及績優個人，績優團隊計有縣府農漁局、警察局等2個機關獲獎，績優個人為社會處約聘社工督導員林嘉駿獲獎，由陳縣長頒給獎狀及禮券，以資嘉勉，並作為本縣各機關楷模及施政革新方針。
縣府人事處表示，縣府依「公務人員品德修養及工作績效激勵辦法」規定，訂定縣府及所屬機關激勵員工士氣方案，函轉各機關依規定踴躍遴薦機關或個人具體績優事蹟參加評審，評審小組由秘書長及參議組成，召開評審會議。為求落實訂定本方案之核心意旨，遴選過程秉持從嚴審議的標準，推薦之績優團隊或人員需有具體革故鼎新的事蹟、有效增強縣府競爭力之專案（含計畫或一般行政業務）或為民服務等事項。
本次激勵員工士氣方案獲選之績優團隊計有縣府農漁局「推動水產種苗繁殖場業務轉型─海洋資源永續利用及環境教育」及警察局辦理「交通工程改善作業─105年度澎湖幹道號誌時制重整計畫」2機關。個人績優獎部分，獲獎人員縣府社會處約聘社工督導員林嘉駿辦理全縣身心障礙福利服務規劃及推動，成果卓越。對於以上具體獲獎事蹟，縣府將函轉各所屬機關作為標竿學習對象，作為未來業務推動之指標。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。