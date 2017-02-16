解套兩岸 沈呂巡提「一中兩法人」

2月16日，接受中時集團聯合專訪的沈呂巡大使。（黃世麒攝）

前中華民國駐美代表沈呂巡大使，在2月16日接受中時集團聯合參訪時主張，台灣應該採用「一個中國，兩個國際法人」模式，來解套目前中共以「一個中國」原則施加的壓力。

由於1971年台北被驅逐出了聯合國，社會輿論一般認為讀外交已經沒有用處，但是懷抱強烈救國救民理想的沈呂巡還是堅持了下來。搭配對推動外交的熱誠與研究歷史的興趣，沈呂巡從進入外交圈工作開始，就設法挑戰北京當局所提出的「一個中國」原則，即「世界上只有一個中國，台灣是中國領土主權不可分割的一部份，中華人民共和國是中國唯一合法政府」。

經過了30多年的研究下來，他訝異的發現願意全盤接受此「一中三階段論」的國家其實為數甚少。不提承認中華民國的29個邦交國，哪怕是與中共有外交關係的173個國家中，也只有56個完全接受中共官方對「一個中國」的解讀。沈呂巡同時還發現，越晚與中共建交的國家越接受大陸對「一個中國」原則的定調。

而且除了過去的「一中三階段論」外，近年來中共還提出了另外兩個新的原則，那就是不能與台灣發展官方關係，也不能出席台灣當局舉辦的官方活動。反而是包括俄羅斯在內等最早承認中共的前蘇聯國家，或者是前華沙公約國的組織完全沒有在與北京的建交公報中提過「一個中國」。沈呂巡表示，這是因為當時中共政權尚未普遍獲得國際社會承認，提「一個中國」對自己沒有好處。

1971年中共進入聯合國後，雖然得到國際社會的承認，但是卻沒有足夠的政治與經濟實力規範與自己建交的新國家該如何界定「一個中國」原則。其中有38個國家只講中華人民共和國是中國唯一的合法政府，但是卻對台灣的歸屬沒有任何表態。另外還有18個國家，其實只講自己何年何月何時與中共建立外交關係而以，「一個中國」原則則是連提都沒有提到。

因此沈呂巡認為，世界上真正完全認同中共「一個中國」原則的國家只有56個，只佔173個建交國的29%而已。所以從這個角度出發，台灣是完全有本錢去挑戰中共「一個中國」原則的。更重要的一點，則是中共自己在很多特殊情況下也不太願意死守「一個中國」原則。因為若僵化死板的把「一個中國」原則推行下去，中共要付出的代價也很龐大。

沈呂巡以自己擔任駐美副代表時的經驗為例，指出當時台灣漁船流行載運大陸偷渡客前往美國西海岸的非法生意。一旦他被被美國警方逮捕，台北駐美辦事處往往只願意負擔台籍船長與大副的機票錢，而不願意負擔大陸人的。這個時候中共駐美領事館就會跳出來要台灣付這一筆錢，沈呂巡每次都以「只要你承認我中華民國是代表中國唯一的合法政府就付錢」為由，順利將對方輕易打發走。

2000年，新加坡航空公司一家飛往洛杉磯的班機，因為桃園中正機場塔台指揮不當而在起飛時發生墜毀意外。罹難者家屬想要在洛杉磯打越洋官司，卻發現根據國際民航組織的規定，中正國際機場的頂頭單位是北京民航總局。按照國際法規定，要出面賠償的就應該是北京民航總局，不是台北的中華民國民航局。每次遇到要付錢的時候，中共就不那麼堅持「一個中國」原則了。

因此沈呂巡認為，固守「一個中國」原則的老教條對中共本身的利益也有不少壞處。他不否認，海峽兩岸在歷史與文化上屬於一個共同的中國範疇之內。比方說台灣與大陸都過中國舊曆年，而且台灣的老百姓也祭拜來自大陸的媽祖與關公。從這個角度來看，他主張確實有所謂「一個中國」的存在。只是從實際運作的角度出發，兩岸又確實存在著兩個不一樣的政治實體。

對於「一個中國」的概念，沈呂巡認為解讀最好的是前美國眾議院院長金瑞契（Newton Gingrich）。在一次在台北舉行的歡迎酒會上，金瑞契將兩岸界定為「一個中國，兩個政府，而且雙方都有參與聯合國的平等權利」。沈呂巡則以中華民國外交官的身份，講出了他認為能更精確界定兩岸關係的詞彙，那就是「一個中國，兩個國際法人」。

他認為，強加中華人民共和國的「一中三階段論」給台灣人，不僅無法獲得中華民國國民的同意，對於中共本身也沒有實質上的好處。比方說現在全世界有36個國家，39個航空公司使用台北的飛航情報區，全部都交給北京來管，他質疑北京是否管得住？面對兩岸在文化上與歷史上是一個中國，但是在行政上保留模糊的空間，既能拉近雙方的心理距離，對北京也是百利無一害。

(中時電子報)