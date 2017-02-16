丁酉年會員水墨聯展 陶冶性情

106年度「台灣春林書畫學會–丁酉年會員水墨聯展」將於3月04日至19日在澎湖縣政府文化局中興畫廊展出。

台灣春林書畫學會，原是以唐永大師的學生為主所組成的書畫團體，唐永老師字春林、書齋名為春林書齋，故學生以春林門人自居。老師為學生開拓更寬廣的視野，故結合全台的書畫同好，創立台灣春林書畫學會。

本會以弘揚中國傳統的優美書畫文化，提升國民之藝術鑑賞能力與藝術情操，和藝術同好藉由教學、展覽觀摩、推動書畫藝術教育，讓大眾共同學習與領會中國藝術之美，藉以陶冶性情促進社會安詳和諧。

今年（106年）訂定於3月4日至3月19日假本縣縣政府文化局中興畫廊展出，並於106年3月4日（星期六）11：00辦理開幕典禮暨茶會。文化局邀請鄉親把握機會，一起前來共襄盛舉。

(中時)